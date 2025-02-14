Непомнящий о «Динамо»: «Какая-то мягкая игрушка: не умеют бороться, не хватает характера, нет стержня. Качество игроков у них приличное, кроме обороны»
Валерий Непомнящий считает, что «Динамо» не хватает характера.
«В теорию заговора с Личкой и «Динамо» я априори не верю. В прошлом сезоне им много чего не хватило. Но главное: мне кажется, что в «Динамо» нет стержня. Какая-то мягкая игрушка – не умеют бороться.
Также они никак не могут укомплектовать оборону. Но это точно не заговор против Лички. Придраться всегда можно к чему-то. Я всегда на стороне тренера.
У Лички есть проблемы с комплектованием состава. Так же, как у ЦСКА. Мне кажется, что «Динамо» не хватает характера. Качество игроков у них приличное, кроме обороны. Но это опять субъективное мнение. Я ничего против Лички не имею», – сказал экс-тренер «Томи».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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