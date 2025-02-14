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Непомнящий о «Динамо»: «Какая-то мягкая игрушка: не умеют бороться, не хватает характера, нет стержня. Качество игроков у них приличное, кроме обороны»

Валерий Непомнящий считает, что «Динамо» не хватает характера.

«В теорию заговора с Личкой и «Динамо» я априори не верю. В прошлом сезоне им много чего не хватило. Но главное: мне кажется, что в «Динамо» нет стержня. Какая-то мягкая игрушка – не умеют бороться.

Также они никак не могут укомплектовать оборону. Но это точно не заговор против Лички. Придраться всегда можно к чему-то. Я всегда на стороне тренера.

У Лички есть проблемы с комплектованием состава. Так же, как у ЦСКА. Мне кажется, что «Динамо» не хватает характера. Качество игроков у них приличное, кроме обороны. Но это опять субъективное мнение. Я ничего против Лички не имею», – сказал экс-тренер «Томи».

Почему этот сезон – последний шанс для Лички в «Динамо»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoВалерий Непомнящий
logoЧемпионат.com
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