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 «Челси» ни разу не пробил в створ в матче АПЛ впервые за 3 года

«Челси» ни разу не ударил в створ ворот «Брайтона».

Команда Энцо Марески потерпела поражение в 25-м туре АПЛ – 0:3.

Всего «Челси» 8 раз бил по воротам, но ни разу не попал. При этом лондонцы владели мячом почти 70% времени.

У «Брайтона» 13 ударов, из которых 5 пришлись в створ.

«Челси» не смог нанести ни одного точного удара в матче Премьер-лиги впервые с сентября 2021 года – тогда он встречался с «Манчестер Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
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