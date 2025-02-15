«Челси» ни разу не пробил в створ в матче АПЛ впервые за 3 года
«Челси» ни разу не ударил в створ ворот «Брайтона».
Команда Энцо Марески потерпела поражение в 25-м туре АПЛ – 0:3.
Всего «Челси» 8 раз бил по воротам, но ни разу не попал. При этом лондонцы владели мячом почти 70% времени.
У «Брайтона» 13 ударов, из которых 5 пришлись в створ.
«Челси» не смог нанести ни одного точного удара в матче Премьер-лиги впервые с сентября 2021 года – тогда он встречался с «Манчестер Сити».
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