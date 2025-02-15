Минте набрал 12 очков за дубль «Челси». Полузащитника «Брайтона» выбрали 42 игрока

«Брайтон» дома разгромил «Челси» в 25-м туре АПЛ (3:0).

Янкуба Минте забил по разу в каждом из таймов. За игру у полузащитника «Брайтона» 12 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку), его выбрали всего 42 игрока (0,29%). В чемпионате у Минте 5+2 в 20 матчах.

Дэнни Уэлбек отдал ассисты на оба гола Минте, у нападающего «Брайтона » 8 фэнтези-очков. Его выбрали 9,08% игроков. Это первые результативные действия нападающего с ноября прошлого года, тогда был ассист против «Ливерпуля », серия длилась 8 матчей.

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