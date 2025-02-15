Миноритарным акционером «Ювентуса» стала криптокомпания Tether, эмитент USDT: «Вернем клубу былое величие»
Миноритарным акционером «Ювентуса» стала компания Tether Investment.
Размер приобретенной доли не уточняется, однако Calciomercato пишет про 5,01%.
В заявлении Tether говорится, что инвестиции в клуб носят стратегический характер.
Стоит отметить, что Tether является эмитентом популярного стейблкоина USDT, привязанного к доллару США.
Глава компании Паоло Ардоино так прокомментировал заключение сделки: «Вернем «Ювентусу» былое величие».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Tether
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