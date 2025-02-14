Испания обошла Италию и поднялась на 2-е место в рейтинге УЕФА, дающее право на 5 команд в ЛЧ
Успешные выступления в еврокубках позволили Испании подняться на второе место в рейтинге, обойдя Италию. Это увеличивает шансы Испании получить пятую квоту в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Победа «Реала» над «Ман Сити» (3:2) и поражения «Милана» от «Фейеноорда» (1:0) и «Аталанты» от «Брюгге» (2:1) позволили Испании вплотную приблизиться к Италии – в среду разница между странами составляла менее 100 очков. Однако после матчей четверга в Лиге Европы и Лиге конференций Испания превзошла Италию, набрав 18.035 очков, благодаря победам «Реал Сосьедад» (2:1 против «Мидтьюлланда») и «Бетиса» (3:0 против «Гента»).
Первая шестерка рейтинга УЕФА выглядит так:
1. Англия 20.892 (7/7)
2. Испания 18.035 (6/7)
3. Италия 17.687 (7/8)
4. Германия 15.421 (5/8)
5. Португалия 15.350 (4/5)
6. Франция 14.214 (5/7)
Согласно регламенту УЕФА, две страны, набравшие наибольшее количество очков в еврокубках в течение сезона, получают дополнительную квоту в Лиге чемпионов. Основная борьба за пятую квоту в Лиге чемпионов на следующий сезон развернется между Италией и Испанией.
Несмотря на то что у Италии в еврокубках осталось 7 команд из 8, а у Испании – 6 из 7, очки распределяются по-разному: Италия делит свои очки на 8 команд, Испания – на 7.
Очки набираются следующим образом: 2 очка – за победу 1 очко – за ничью 0 очков – за поражение.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий