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Испания обошла Италию и поднялась на 2-е место в рейтинге УЕФА, дающее право на 5 команд в ЛЧ

Испанские клубы улучшили позиции в рейтинге УЕФА.

Успешные выступления в еврокубках позволили Испании подняться на второе место в рейтинге, обойдя Италию. Это увеличивает шансы Испании получить пятую квоту в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Победа «Реала» над «Ман Сити» (3:2) и поражения «Милана» от «Фейеноорда» (1:0) и «Аталанты» от «Брюгге» (2:1) позволили Испании вплотную приблизиться к Италии – в среду разница между странами составляла менее 100 очков. Однако после матчей четверга в Лиге Европы и Лиге конференций Испания превзошла Италию, набрав 18.035 очков, благодаря победам «Реал Сосьедад» (2:1 против «Мидтьюлланда») и «Бетиса» (3:0 против «Гента»).

Первая шестерка рейтинга УЕФА выглядит так:

1. Англия 20.892 (7/7)

2. Испания 18.035 (6/7)

3. Италия 17.687 (7/8)

4. Германия 15.421 (5/8)

5. Португалия 15.350 (4/5)

6. Франция 14.214 (5/7)

Согласно регламенту УЕФА, две страны, набравшие наибольшее количество очков в еврокубках в течение сезона, получают дополнительную квоту в Лиге чемпионов. Основная борьба за пятую квоту в Лиге чемпионов на следующий сезон развернется между Италией и Испанией.

Несмотря на то что у Италии в еврокубках осталось 7 команд из 8, а у Испании – 6 из 7, очки распределяются по-разному: Италия делит свои очки на 8 команд, Испания – на 7.

Очки набираются следующим образом: 2 очка – за победу 1 очко – за ничью 0 очков – за поражение.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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