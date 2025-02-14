Алонсо не считает финалом матч с «Баварией» при отставании на 8 очков: «У мюнхенцев при Компани другая команда – уничтожают многих соперников. «Байер» ожидает от себя хорошего уровня»
«Байер» встретится с мюнхенским клубом в игре Бундеслиги. Команда Венсана Компани опережает соперника на 8 очков в таблице.
– Большой матч. Матч против «Баварии» – всегда топовый и особенный. Мы сыграем против топовой команды не только в Германии, но и в Европе. Мы ожидаем от себя хорошего уровня.
– Какая разница между «Баварией» сейчас и 12 месяцев назад, когда «Байер» выиграл со счетом 3:0?
– Это другая «Бавария». Энергия, интенсивность, структура – у них все отлично. Они уничтожают многих соперников, создают много моментов и не пропускают много.
Для нас это будет очень сложная игра с точки зрения обороны. Но мы также хотим играть в свой футбол и найти правильный баланс.
– Это матч – финал для «Байера» в Бундеслиге?
– Нет, это не финал. После игры посмотрим, насколько большое отставание. Но это точно не финал, – сказал главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
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