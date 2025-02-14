Компани о важности матча с «Байером»: «Они проиграли только раз в Бундеслиге за последние 18 месяцев. Не удивлюсь, если они смогут регулярно набирать 80 очков. Эта игра интересуют многих»
Венсан Компани поделился мыслями перед матчем против «Байера».
«Бавария» сыграет против клуба из Леверкузена в матче 22-го тура Бундеслиге. Игра пройдет 15 февраля на стадионе «Байера».
– Является ли матч «Бавария» против «Байера» сейчас самым важным в Германии?
– Этот матч интересует многих. Нужно помнить, что за последние 18 месяцев они проиграли в Бундеслиге только один раз.
Я не удивлюсь, если они смогут регулярно набирать более 80 очков. Это показывает то, насколько хорошо они работают. Мы это знаем.
И хотим быть одной из тех команд, которые обыграют «Байер» на их стадионе, – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
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