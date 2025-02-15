В «МЮ» из «ПСЖ» перейдет бизнес-директор Армстронг

«Манчестер Юнайтед» подпишет директора из «ПСЖ».

На работу в клуб из Манчестера перейдет Марк Армстронг. Он займет должность бизнес-директора и будет отвечать за ежедневную коммерческую деятельность.

Отмечается, что «МЮ» сокращает расходы, но им также нужно и повышать доходы. Этот вопрос будет в зоне ответственности Марка.

Армстронг родился в Великобритании. До 2007 года он работал в Футбольной ассоциации Англии в качестве руководителя отдела развития бизнеса, а затем перешел в TEAM marketing, которая тесно сотрудничала с УЕФА в Швейцарии.

В 2012 году Армстронг переехал в США, чтобы занять должность вице-президента по маркетинговым партнерствам в НБА. А с 2022-го работал в «ПСЖ», где отвечал за их финансовую стратегию.