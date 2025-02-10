Анчелотти о Гвардиоле: «Пеп – новатор, один из лучших в футболе, если не лучший. Подготовка к матчам против него – это кошмар, его идеи всегда заставляют задуматься»

Карло Анчелотти оценил вклад Пепа Гвардиолы в футбол.

Завтра «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в первом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 19 февраля.

– Какие качества Гвардиолы вы хотели бы перенять?

– Я считаю его тренером, который внес большой вклад в футбол – владение мячом, атакующая игра, давление и самоотдача. Он новатор в футболе, и я его очень уважаю. Он один из лучших, если не самый лучший.

Каждый раз, когда мы играем друг против друга, подготовка к матчам – это кошмар, потому что у него всегда есть идеи, которые заставляют задуматься, – сказал главный тренер «Реала ».