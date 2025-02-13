Канселу о Гвардиоле: «Он гений для меня. Пеп заставил меня по-другому взглянуть на футбол»
Жоау Канселу назвал Хосепа Гвардиолу гением.
«Пеп заставил меня по-другому взглянуть на футбол. Для меня он гений», – заявил защитник «Аль-Хилаля» в интервью Canal 11.
Футболист работал с Гвардиолой во время пребывания в «Манчестер Сити». Сообщалось, что в 2022 году между главный тренером и игроком случился конфликт. Предполагалось, что по этой причине португалец покинул клуб, однако сам Канселу это отрицал.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
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