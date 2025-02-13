Канселу о Гвардиоле: «Он гений для меня. Пеп заставил меня по-другому взглянуть на футбол»

Жоау Канселу назвал Хосепа Гвардиолу гением.

«Пеп заставил меня по-другому взглянуть на футбол. Для меня он гений», – заявил защитник «Аль-Хилаля» в интервью Canal 11.

Футболист работал с Гвардиолой во время пребывания в «Манчестер Сити». Сообщалось, что в 2022 году между главный тренером и игроком случился конфликт . Предполагалось, что по этой причине португалец покинул клуб, однако сам Канселу это отрицал .