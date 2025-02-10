Далот про «МЮ»: «Никогда не видел, чтобы большой клуб столько проигрывал – а фанаты все равно хлопали. Мы должны больше доминировать, команды должны приезжать к нам и бояться играть»

Диогу Далот выразил восхищение поддержкой со стороны фанатов «Манчестер Юнайтед».

«Мы не можем приезжать на стадион и рассчитывать на то, что болельщики дадут нам энергию для того, чтобы мы хорошо сыграли. Сейчас все должно быть наоборот. Мы должны доказать, что фанаты должны нас поддерживать, потому что мы делаем достаточно для победы. Мы хотим запустить этот цикл, особенно дома.

Мы можем играть намного лучше с точки зрения доминирования над командами. Команды должны приезжать к нам и бояться играть. Но правда такова, что сейчас это не так. Мы должны двигаться в этом направлении, потому что это часть истории клуба. Я, партнеры, тренеры, клуб в целом – все мы будем стараться вернуть «МЮ» на вершину. Я уверен, что это произойдет.

Я никогда еще не видел, чтобы большая команда столько проигрывала – а фанаты продолжали после игры хлопать, говорить, глядя тебе в лицо: «Давай, вперед!»

В других странах такого не встретить. И порой может так происходить, что игроки и клуб начинают воспринимать это как должное. И я думаю, что это одна из тех вещей, которые Аморим заметил сразу же. И он сделал все для того, чтобы и мы понимали это: «Слушайте, вы не осознаете, насколько вам повезло, что после поражения вас все еще так поддерживают».

Помню, мы в гостях проиграли «Кристал Пэлас» 0:4 в прошлом году, и все фанаты, тысячи две, все равно пытались нас подбодрить, аплодировали. Такого больше нигде не встретишь», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед ».