Лингард – пользователю в соцсетях: «Как мы с Погба и Рэшфордом разрушили культуру «МЮ»? Мы просто наслаждались жизнью, играя за самый большой клуб в мире»

Джесси Лингард вступил в перепалку о «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.

Экс-полузащитник манкунианцев ответил на такой пост в твиттере: «Он, Погба и Рэшфорд разрушили культуру, которую признавал даже Руни . После ухода сэра Алекса ему позволили иметь свою собственную культуру с этими двумя стервятниками».

«Пожалуйста, объясните, как я, Пол и Маркус разрушили культуру «Манчестер Юнайтед »? – написал на это Лингард.

Затем в обсуждении появилась и иная точка зрения.

«Благодаря вам мы играли хорошо, что не нравится некоторым тупым ублюдкам, которые «поддерживают» этот клуб, потому что вы танцуете и веселитесь», – написал другой пользователь.

«Лол, мы просто наслаждались жизнью, мы играли за самый большой клуб в мире. Конечно, мы совершали ошибки и мы учимся, но мы будем веселиться, улыбаться и танцевать», – ответил ему бывший полузащитник «МЮ».