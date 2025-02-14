Депай приобнял судью Батисту на матче с «Сантосом», но она сняла его руку с плеча. До этого рефери сама клала руку на поясницу форварду «Коринтианса»

Взаимодействие Мемфиса Депая с судьей-девушкой привлекло внимание в соцсетях.

В ходе матча «Коринтианса» с «Сантосом» (2:1) нападающий приобнял судью Эдину Алвес Батисту, когда она что-то ему объясняла.

Судья поспешно сняла руку игрока с плеча.

Однако на видеозаписи видно, что перед этим рефери сама сзади приобнимала футболиста и клала ему руку на поясницу.

Изображения: youtube.com