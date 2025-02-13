Неймар после 1:2 «Сантоса» от «Коринтианса»: «Мяч очень плох, при всем уважении к поставщику. Его необходимо усовершенствовать»

Неймар пожаловался на качество мячей в Лиге Паулиста после поражения «Сантоса».

В 9-м туре Лиги Паулиста «Сантос » уступил «Коринтиансу » со счетом 1:2. Неймар вышел в стартовом составе и отыграл 68 минут, не отметившись результативными действиями.

«При всем уважении к поставщикам мячей Penalty, мяч необходимо усовершенствовать.

Об этом уже говорил Филипе Луис (тренер «Фламенго» – Спортс’’), и я с ним согласен. Этот мяч действительно плох. Его нужно еще немного улучшить», – сказал Неймар в интервью Record.