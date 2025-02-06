  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депай о приговоре за нетрезвое вождение: «Я хотел бы извиниться и взять на себя полную ответственность за свои действия. Обязательно извлеку из этого урок»
23

Депай о приговоре за нетрезвое вождение: «Я хотел бы извиниться и взять на себя полную ответственность за свои действия. Обязательно извлеку из этого урок»

Мемфис Депай высказался об условном сроке за нетрезвое вождение.

Нидерландский форвард «Коринтианса» получил условный срок после того, как был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Монако 6 августа 2024 года.

Рассмотрение дела состоялось во вторник, спустя шесть месяцев после инцидента. Сообщалось, что Депай не присутствовал на слушании и не привлекал адвоката. В итоге суд вынес приговор: четыре месяца условного тюремного срока, штраф в размере 9 000 евро и запрет на вождение в Монако в течение двух лет.

Отмечается, что изначально прокуратура запрашивала для бывшего футболиста ПСВ, «МЮ», «Лиона», «Барселоны» и «Атлетико» 1 месяц условного срока, 2 000 евро штрафа и шестимесячный запрет на вождение в качестве наказания. 

«Я хотел бы извиниться. Прошлым летом во время отпуска в Монако я совершил ошибку и решил поехать домой на машине, выпив немного в ресторане.

Мне следовало сесть в такси, но я этого не сделал, поэтому я хотел бы извиниться и взять на себя полную ответственность за свои действия.

2024 год был годом уроков, и я обязательно извлеку из этого урок. В 2025 году будет лучше», – написал Депай в социальных сетях.

Депай получил условный срок и штраф 9 000 евро за управление Rolls-Royce в Монако в нетрезвом виде, в крови Мемфиса было 2 промилле алкоголя

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoКоринтианс
logoвысшая лига Бразилия
logoМемфис Депай
logoМанчестер Юнайтед
logoАтлетико
соцсети
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
происшествия
logoЛион
logoлига 1 Франция
logoБарселона
алкоголь и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депай получил условный срок и штраф 9 000 евро за управление Rolls-Royce в Монако в нетрезвом виде, в крови Мемфиса было 2 промилле алкоголя
45вчера, 15:59
Депай посетил пехотный батальон в Гане, сфотографировался с винтовкой и поучаствовал в записи рэп-клипа
530 декабря 2024, 14:39Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Протестировать освещение, подготовить раздевалку, использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни». «Атлетико» выложил 2-ю часть инструкции по подготовке к дерби
1110 минут назадФото
«Зенит» предложил 35 млн евро за Жерсона и готов платить 7,2 млн в год капитану «Фламенго» (Жулио Мигел Нето)
6217 минут назад
Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» в гостях у «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна играет с «Осасуной»
9620 минут назадLive
«Реалу» предоставят запись судейских переговоров в эпизоде с фолом Ромеро на Мбаппе. Об этом заявил глава RFEF
3131 минуту назад
Автор скульптуры Роналду в Нью-Йорке: «Криштиану – символ упорства, совершенства. Верю, что он выиграет ЧМ-2026, весь континент будет болеть за него»
1433 минуты назад
Федорищев о заявлении про коррупцию в судействе: «Если мы видим, что где-то воруют миллиардами, нужно об этом говорить и вместе решать. Мне угрожали так, что аж уши заворачиваются»
2948 минут назад
Восковая фигура Мбаппе появится в музее мадам Тюссо в Лондоне рядом с фигурами Роналду, Бекхэма, Хэмилтона
2сегодня, 17:50
Анчелотти о перепалке Модрича и Винисиуса: «Всегда нужно делать то, что говорит Лука»
50сегодня, 17:29
Васильев против возвращения Промеса: «Если человек бесконечно связан с криминалом, зачем нам он нужен? Он какой-то Роналду, что ли? Это может негативно сказаться на имидже РПЛ»
34сегодня, 17:26
Клубы Ла Лиги выразили отвращение к позиции «Реала» по судейству и видео на канале мадридцев. «Атлетико» и «Севилья» были «самыми воинственными» на заседании RFEF
60сегодня, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Сорокин о бане России, ФИФА и УЕФА: «Есть вмешательства государств. Об этом весь спорт говорит»
8 минут назад
«В работе Каладзе не вижу позитива: в Тбилиси ужасающе старый жилищный фонд, проблема с экологией, зарплатами муниципальных работников». Комментатор Setanta Sports о мэре города
1051 минуту назад
«В Испании больше людей, которых можно отнести к среднему классу. А в России и Болгарии больше видна разница, разрыв существеннее». Стаматов об уровне жизни в странах
2сегодня, 17:47
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Таавуном», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фейхой» в субботу
сегодня, 17:10Live
«Любое выступление «Зенита» в Санкт-Петербурге сейчас – праздник. Футбол стал семейным времяпровождением». Президент Федерации футбола города о клубе
30сегодня, 16:58
Мостовой о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Мы говорим об этом много лет – уровень упал. А как его измерять, если мы ни с кем не играем? По матчам с Брунеем, что ли?»
21сегодня, 16:54
«Меня называли «Путин», «Горбачев», «Ленин» или просто «русский». Такие у них ассоциации с Россией». Воспитанник «Локо» Шарифи об игре в Австрии
3сегодня, 16:50
«Характер интервью Дзюбы был такой: вы все говно, а я д’Артаньян. Артем от штрафа не обеднеет». Губерниев о форварде «Акрона»
8сегодня, 16:45
Товарищеские матчи. «Факел» победил «Торпедо», «Оренбург» сыграл вничью с «КАМАЗом»
сегодня, 16:20
Тимощук о юбилее «Зенита»: «Каждый из соперников настроен огорчить нас именно в этом сезоне. Понимаем, насколько будет тяжело. Стараемся донести это до ребят»
6сегодня, 15:53
Рекомендуем