Депай о приговоре за нетрезвое вождение: «Я хотел бы извиниться и взять на себя полную ответственность за свои действия. Обязательно извлеку из этого урок»

Мемфис Депай высказался об условном сроке за нетрезвое вождение.

Нидерландский форвард «Коринтианса » получил условный срок после того, как был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Монако 6 августа 2024 года.

Рассмотрение дела состоялось во вторник, спустя шесть месяцев после инцидента. Сообщалось, что Депай не присутствовал на слушании и не привлекал адвоката. В итоге суд вынес приговор: четыре месяца условного тюремного срока, штраф в размере 9 000 евро и запрет на вождение в Монако в течение двух лет.

Отмечается, что изначально прокуратура запрашивала для бывшего футболиста ПСВ, «МЮ », «Лиона », «Барселоны» и «Атлетико » 1 месяц условного срока, 2 000 евро штрафа и шестимесячный запрет на вождение в качестве наказания.

«Я хотел бы извиниться. Прошлым летом во время отпуска в Монако я совершил ошибку и решил поехать домой на машине, выпив немного в ресторане.

Мне следовало сесть в такси, но я этого не сделал, поэтому я хотел бы извиниться и взять на себя полную ответственность за свои действия.

2024 год был годом уроков, и я обязательно извлеку из этого урок. В 2025 году будет лучше», – написал Депай в социальных сетях.

Депай получил условный срок и штраф 9 000 евро за управление Rolls-Royce в Монако в нетрезвом виде, в крови Мемфиса было 2 промилле алкоголя