Осинькин о Глушенкове: «Они с Карпиным найдут общий язык – один понимает футбол, а другой умеет в него играть. Сборная важнее чемпионата, и Максим – игрок ее уровня»
В прошлом полузащитник «Зенита» заявлял, что не видит смысла в матчах сборной России, которую тренирует Карпин, с командами уровня Вьетнама и Таиланда. По его словам, во время перерыва на игры национальных команд ему интереснее тренироваться с легионерами клуба.
Глушенков ранее выступал под руководством Осинькина в «Крыльях Советов».
«Каких‑то даже маленьких проблем в отношениях [с Глушенковым] не было. Может быть, где‑то какие‑то моменты требуют больше политграмотности, будем так говорить, особенно [в вопросах] про сборную.
Эта сборная важнее чемпионата. Это очень важно. И мы все, когда закончим с футболом, будем вспоминать, сколько у нас матчей в сборной. А то, что он игрок уровня сборной, я уверен.
И, опять же, уверен, что найдут они с Валерием Георгиевичем [Карпиным] общий язык. Потому что один понимает футбол, а другой умеет в него играть», – заявил главный тренер «Крыльев Советов».
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