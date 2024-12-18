Карпин об отношениях с Глушенковым: «Никакие. А какие могут быть? В любви признаваться? Считает, что ему лучше потренироваться в «Зените» – окей. Никаких конфликтов»
– Отказ выйти на замену – это была причина не самых лучших отношений с Глушенковым?
– Он же вышел! Он что, не хотел выходить? Просто считает, что ему лучше потренироваться в «Зените». Окей. У него есть свое мнение, и он его обозначил. Что здесь такого?
– Надо ли как-то реагировать?
– С ним переговорить, да. Разговора еще не было. Я по телефону не хочу с ним эту тему обсуждать.
– Напоминает ли это то, что было с Дзюбой?
– Вообще нет, даже близко.
Все закрыто, никаких конфликтов. В смысле конфликт? Я могу с тобой (обращается к Денису Казанскому – Спортс’‘) конфликтовать, да. С другим тренером, да. С игроком – нет, потому что это другой уровень. У меня может быть конфликт, не знаю, с моей дочкой? Конфликта такого не может быть с игроком.
Игроку что-то нравится, что-то не нравится. Так же тренеру может что-то нравится, что-то не нравится. Если не нравится тренеру, все понятно. Если игроку что-то не нравится, ему что делать? Вот это вопрос.
– Какие в итоге отношения с Глушенковым?
– Никакие. А какие могут быть отношения?
Нам созваниваться каждый день или в любви признаваться? Такие же, как и со всеми [отношения]. Вызов пришел, игрок приезжает и тренируется, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин в выпуске подкаста «Футбол не хоккей».
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