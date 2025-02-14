Аморим о финансовых проблемах и сокращениях в «МЮ»: «Нужно продавать футболистов, чтобы что-то сделать. Все просто. Эти проблемы – не новые. Мы знали о правилах фэйр-плей»

Рубен Аморим прокоментировал финансовые проблемы «Манчестер Юнайтед».

Об этом португалец высказался в контексте сокращений внутри клуба.

«Сейчас наша самая большая проблема – это матч с «Тоттенхэмом». Мы понимаем то, в какой ситуации находится клуб. Я должен понимать все эти проблемы.

Эти проблемы – не новые для клуба. Мы знали о правилах фэйр-плей. Проблема есть, но она не может влиять на то, как я тренирую команду и готовлюсь к матчу. Я сосредоточен на этом, а не на других вещах.

Чтобы что-то сделать, нужно продавать футболистов. Все просто. Моя задача – готовиться к игре. Сейчас окно закрыто, мы ничего не можем сделать.

Нам нужно сфокусироваться на матч, а летом посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

В «МЮ» считают, что новая волна сокращений позволит экономить около 45 млн фунтов в год. В клубе не опровергли, что могут уволить 100-200 сотрудников