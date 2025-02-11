  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев забил 4 гола в 6 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард отличился на 86-й минуте игры с «Пюником»
28

Соболев забил 4 гола в 6 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард отличился на 86-й минуте игры с «Пюником»

Александр Соболев забил за «Зенит» в товарищеском матче.

27-летний форвард отличился на 86-й минуте игры с армянским «Пюником» (2:0).

Ранее Соболев забивал в товарищеских матчах со сборной Иордании (1:0) и «Динамо» (1:3), а также в игре Winline Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти).

На счету нападающего «Зенита» 4 гола в 6 товарищеских матчах этой зимой. Он не забил только «Ростову», а также Иордании в первом матче.

В этом сезоне Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака», провел 11 игр в Мир РПЛ и ни разу не забил.

Соболев о шутках о нем игроков «Зенита» и подколах в ответ: «Их много, а я один. Соотношение 50 на 50 для меня нормальное»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Соболев
logoЗенит
товарищеские матчи (клубы)
logoПюник
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев о шутках о нем игроков «Зенита» и подколах в ответ: «Их много, а я один. Соотношение 50 на 50 для меня нормальное»
69 февраля, 10:18
Соболев о сборах «Зенита»: «Ощущения очень хорошие. Я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами»
79 февраля, 09:40
Соболев о победе над ЦСКА: «Никаких эмоций, обычная контрольная игра. Продолжаем работать и готовиться к сезону»
54 февраля, 20:41
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Мостовой об 1 млн рублей в месяц на расходы: «Зиньковский сказал, что тратит 150 тысяч в Москве с женой. Ну, блин, как? У меня большая часть уходит родителям и сестре»
210 минут назад
Ищем опытного аккаунт-менеджера в отдел продаж. Сделаем больше рекламных активаций, чем голов у Роналду!
50 минут назадВакансия
Андрей Мостовой об отношениях: «Раньше думал про женатых: «Дураки, от чего отказываетесь?» Взгляды поменялись, иногда есть чувство несчастья – оно связано с одиночеством»
89сегодня, 08:49
Лунев о матче сборной с Медиалигой: «Давайте еще со сборной медработников или ДПСников сыграем. Это не профессиональный спорт, пусть играют с себе подобными»
47сегодня, 08:35
«Спартак» подписал контракт с Солари из «Ривер Плейт» на 4,5 года («Чемпионат»)
88сегодня, 08:23
Мирзов про хадж в Мекку: «Душа успокаивается на 1000%. Приезжаешь домой совершенно другим человеком, голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься»
31сегодня, 07:55
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Ман Сити» против «Реала», «ПСЖ» в гостях у «Бреста», «Ювентус» примет ПСВ, «Спортинг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд
57сегодня, 07:51
«На стадион пришел фанат с флагом Украины. Перед посольством России написали красным «лжецы». А в целом люди очень позитивно относились». Чагров о реакции на россиян в Исландии
37сегодня, 07:45
Абаскаль о новой работе: «У меня все хорошо. Я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»
47сегодня, 07:40
Winline Зимний кубок РПЛ. Финал. «Спартак» против «Зенита»
98сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2 минуты назад
Сборная Бразилии U20 досрочно квалифицировалась на ЧМ-2025. За команду играет форвард «Зенита» Педро
619 минут назад
«Ювентус» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
32 минуты назад
Александр Ширко: «Претензии Мостового к Абаскалю обоснованы. У нас отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл на высоком уровне или играл вообще»
835 минут назад
Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Пюник», «Динамо» Махачкала против «Кайрата»
753 минуты назад
Капленко из «Химок» о расходах в месяц: «Мне хватит и 100 тысяч, наверное. В Оренбурге жить дешевле раза в два-три, но по сравнению с Москвой там нечего делать»
2сегодня, 08:12
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16сегодня, 07:15
Товарищеский матч. «Зенит» играет с «Пюником» в Абу-Даби. Кержаков, Родригао и Соболев вышли в старте
17сегодня, 07:05Live
Газизов об Абакаре Гаджиеве: «Звонков от европейских клубов не было, но у меня есть конкретные сведения, что он и правда на карандаше»
4сегодня, 06:58
Ринат Билялетдинов: «Батраков не повторит путь Миранчуков, те двое по-другому строят игру. Он ближе к раннему Измайлову»
5сегодня, 06:22
Рекомендуем