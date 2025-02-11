Соболев забил 4 гола в 6 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард отличился на 86-й минуте игры с «Пюником»
Александр Соболев забил за «Зенит» в товарищеском матче.
27-летний форвард отличился на 86-й минуте игры с армянским «Пюником» (2:0).
Ранее Соболев забивал в товарищеских матчах со сборной Иордании (1:0) и «Динамо» (1:3), а также в игре Winline Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти).
На счету нападающего «Зенита» 4 гола в 6 товарищеских матчах этой зимой. Он не забил только «Ростову», а также Иордании в первом матче.
В этом сезоне Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака», провел 11 игр в Мир РПЛ и ни разу не забил.
Соболев о шутках о нем игроков «Зенита» и подколах в ответ: «Их много, а я один. Соотношение 50 на 50 для меня нормальное»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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