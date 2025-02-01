Глушенков о Соболеве: «Он себя покажет. Говорил, что 20 результативных действий сделает»

Максим Глушенков ожидает прорыва от Александра Соболева весной.

В первой части сезона Мир РПЛ Соболев провел 11 игр за «Зенит» в РПЛ и не забил ни одного гола.

«Саша Соболев молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона он себя покажет.

Сколько он забьет мячей – спросите у него. Он говорил, что 20 [результативных] действий сделает.

Мое состояние? Чувствую себя хорошо, все травмы залечены. Надеюсь, что новые травмы ко мне не придут. В весенней части сезона буду ждать себя образца конца лета – начала осени», – сказал полузащитник «Зенита ».