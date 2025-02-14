Контракт Лички с «Динамо» – до конца сезона. Его продлят на год, если команда попадет в топ-3 или выиграет Кубок России («РБ Спорт»)

Стало известно, при каких условиях Марцел Личка продлит контракт с «Динамо».

Чешский специалист подписал контракт с «Динамо » летом 2023 года по схеме «1+1+1».

По информации «РБ Спорт», продление соглашения (в каждом случае на год) возможно при достижении одного из условий – попадании «Динамо» в тройку по итогам чемпионата или победе в Кубке России.

В случае выполнения одного из условий для подписания контракта достаточно желания хотя бы одной стороны.

В прошлом году договор с Личкой был пролонгировал, поскольку «Динамо» финишировало на третьем месте в Мир РПЛ. В текущем чемпионате бело-голубые идут на 4-м месте, отставая на четыре очка от первого места и на два – от третьего. В Фонбет Кубке России «Динамо» предстоит сыграть в полуфинале с ЦСКА в Пути РПЛ.