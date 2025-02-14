Контракт Лички с «Динамо» – до конца сезона. Его продлят на год, если команда попадет в топ-3 или выиграет Кубок России («РБ Спорт»)
Стало известно, при каких условиях Марцел Личка продлит контракт с «Динамо».
Чешский специалист подписал контракт с «Динамо» летом 2023 года по схеме «1+1+1».
По информации «РБ Спорт», продление соглашения (в каждом случае на год) возможно при достижении одного из условий – попадании «Динамо» в тройку по итогам чемпионата или победе в Кубке России.
В случае выполнения одного из условий для подписания контракта достаточно желания хотя бы одной стороны.
В прошлом году договор с Личкой был пролонгировал, поскольку «Динамо» финишировало на третьем месте в Мир РПЛ. В текущем чемпионате бело-голубые идут на 4-м месте, отставая на четыре очка от первого места и на два – от третьего. В Фонбет Кубке России «Динамо» предстоит сыграть в полуфинале с ЦСКА в Пути РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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