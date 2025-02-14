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  • Роман Орещук: «Бывший муж Кудрявцевой говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать». Выяснилось – мошенник. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты»
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Роман Орещук: «Бывший муж Кудрявцевой говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать». Выяснилось – мошенник. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты»

Роман Орещук рассказал, как дал 30 тысяч долларов на грудь Леры Кудрявцевой.

– Рекордная сумма, которую вам не вернули?

– 30 тысяч долларов. Ха-ха!

– Что смешного?

– Невероятная история. Мне казалось – человек близкий. Бывший муж Леры Кудрявцевой.

– Хоккеист Макаров?

– Нет, бизнесмен. Позже посадили. Вот, смотрите, я заметку про него сохранил: «Матвей Морозов развел на деньги 660 человек».

Был у меня в Питере товарищ, он с этим Матвеем и познакомил. Тот втерся в доверие, на тусовки зазывал.

– Вы еще были игроком петербургского «Динамо»?

– Да. Как-то с Кудрявцевой приезжают ко мне в гости. Матвей говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать, завтра к доктору. Я расписку оставлю». Протягиваю деньги. Еще сказал: «Расписка ни к чему». Он сам настоял, чтобы я взял!

У Леры новая грудь. Но время идет – никто мне ничего не возвращает. Набираю Матвею: «Что с долгом-то?» – «Чуть подожди...»

А вскоре выяснилось – мошенник. Его поймали и закрыли. Явилась ко мне в слезах мама Матвея: «Буду выплачивать за сына по тысяче долларов, только напиши заявление, что от претензий отказываешься. Потому что из тюрьмы ему будет тяжело тебе отдавать».

– Сжалились?

– Да. Написал, его выпустили – и он сразу же чухнул из страны.

– Хоть что-то вам вернулось?

– Шесть тысяч долларов. 24 остались должны. Когда звонил Лере насчет денег, отвечала: «А я у тебя ничего не брала. Брал муж, я даже не в курсе была».

– Значит, Лера Кудрявцева сделала грудь на ваши деньги?

– По факту – да. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты.

– А прежде смотрели на ее бюст и думали: «Вот где мои миллионы»?

– Это из серии «а можно хотя бы потрогать?». Кому ни расскажи – все смеются. Кинокомедия! – сказал футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Лера Кудрявцева
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