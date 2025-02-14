В «Байере» рассчитывают, что Виртц и Алонсо останутся: «Хаби вовлечен во все процессы, ему комфортно в клубе. У Флориана долгосрочный контракт, здесь отличное место, чтобы развивать карьеру»
«Хаби вовлечен во все процессы, не только в текущий сезон, но и в долгосрочной перспективе. У него есть контракт, и есть ощущение, что он чувствует себя очень комфортно в клубе и очень ценит работу с командой. Каждый день.
Он получает от этого большое удовольствие. Поэтому мы все спокойно относимся к этому вопросу», – сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.
Также он прокомментировал слухи о возможном уходе Флориана Виртца из клуба.
«Оба, конечно, обладают отличными качествами и делают блестящие карьеры в своих областях – как тренер и как игрок.
Я думаю, это то, что отличало нас в последние годы, это то, что мы всегда вместе с его семьей, с родителями и с ним, сопровождаем все его шаги и поддерживаем открытые и доверительные отношения. Поэтому по этому вопросу мы тоже спокойны.
У него еще долгосрочный контракт, мы тесно сотрудничаем с ним уже много лет, обсуждая все вопросы, и я считаю, что для него, как и для Хаби, «Байер» – это отличное место, чтобы продолжать развивать свою карьеру.
Сейчас он наша десятка, наш плеймейкер. Это то, что ему подходит и нравится. Хаби как-то сказал, что он очень ценит игроков на позиции десятки, и это ему тоже нравится. Но когда-то наступит время после [ухода] Флориана.
Тогда нам снова придется придумать что-то креативное. Так же было и с Каем Хавертцем, центральной фигурой, одним из лучших немецких игроков, который ушел в «Челси».
А Флориан пришел к нам в тот же год и продолжает писать свою замечательную историю. Так что мы обязательно найдем решение и в будущем», – заявил Рольфес.
Гвардиола хочет видеть Виртца в «Ман Сити», клуб пытался подписать немца зимой. Хавбек близок к продлению контракта с «Байером» до 2028-го с пунктом об отступных в 2026-м
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