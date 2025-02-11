Гвардиола хочет видеть Виртца в «Ман Сити», клуб пытался подписать немца зимой. Хавбек близок к продлению контракта с «Байером» до 2028-го с пунктом об отступных в 2026-м
«Ман Сити» не теряет интереса к Флориану Виртцу.
Пеп Гвардиола по-прежнему хочет видеть 21-летнего немца в своей команде, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
«Горожане» уже пытались заполучить Виртца этой зимой.
Отмечается, что полузащитник близок к продлению контракта с «Байером» до 2028 года, но в соглашение будет включен пункт об отступных в 2026 году.
В текущем сезоне Бундеслиги Виртц провел 21 матч, забил 9 голов и отдал 9 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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