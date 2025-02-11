Гвардиола хочет видеть Виртца в «Ман Сити», клуб пытался подписать немца зимой. Хавбек близок к продлению контракта с «Байером» до 2028-го с пунктом об отступных в 2026-м

«Ман Сити» не теряет интереса к Флориану Виртцу.

Пеп Гвардиола по-прежнему хочет видеть 21-летнего немца в своей команде, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

«Горожане» уже пытались заполучить Виртца этой зимой.

Отмечается, что полузащитник близок к продлению контракта с «Байером » до 2028 года, но в соглашение будет включен пункт об отступных в 2026 году.

В текущем сезоне Бундеслиги Виртц провел 21 матч, забил 9 голов и отдал 9 ассистов. Его подробная статистика – здесь.