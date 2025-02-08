Алонсо повторил рекорд Бундеслиги по матчам без поражений в гостях – 27 подряд

Хаби Алонсо близок к установлению нового рекорда Бундеслиги.

«Байер » под руководством испанца сыграл вничью на выезде с «Вольфсбургом » (0:0) в 21-м туре.

Леверкузенцы при Хаби Алонсо уже 27 матчей подряд не проигрывают в гостях в Бундеслиге.

Алонсо повторил рекорд Удо Латтека (27 матчей в период с 1985 по 1992 годы), когда немецкий тренер работал с «Баварией» и «Кельном ».