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Финал Фонбет Кубка России пройдет в «Лужниках». РФС объявит об этом в апреле (Metaratings)

Финал Фонбет Кубка России снова состоится в «Лужниках».

Как сообщает Metaratings, РФС должен официально объявить о решении провести финал турнира на арене «Лужники» в апреле.

В связи с этим проведение товарищеского матча сборной России против Нигерии, который запланирован на 6 июня, маловероятно.

Финалы Кубка России с 2022 по 2024 годы проходили на «Лужниках» – трижды подряд. Действующим обладателем трофея является «Зенит».

Россия в марте сыграет с Замбией в Москве, 6 июня – с Нигерией дома, 10-го – с Беларусью на выезде

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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