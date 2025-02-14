Финал Фонбет Кубка России снова состоится в «Лужниках».

Как сообщает Metaratings, РФС должен официально объявить о решении провести финал турнира на арене «Лужники » в апреле.

В связи с этим проведение товарищеского матча сборной России против Нигерии , который запланирован на 6 июня, маловероятно.

Финалы Кубка России с 2022 по 2024 годы проходили на «Лужниках» – трижды подряд. Действующим обладателем трофея является «Зенит».

Россия в марте сыграет с Замбией в Москве, 6 июня – с Нигерией дома, 10-го – с Беларусью на выезде