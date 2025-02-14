Финал Фонбет Кубка России пройдет в «Лужниках». РФС объявит об этом в апреле (Metaratings)
Финал Фонбет Кубка России снова состоится в «Лужниках».
Как сообщает Metaratings, РФС должен официально объявить о решении провести финал турнира на арене «Лужники» в апреле.
В связи с этим проведение товарищеского матча сборной России против Нигерии, который запланирован на 6 июня, маловероятно.
Финалы Кубка России с 2022 по 2024 годы проходили на «Лужниках» – трижды подряд. Действующим обладателем трофея является «Зенит».
Россия в марте сыграет с Замбией в Москве, 6 июня – с Нигерией дома, 10-го – с Беларусью на выезде
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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