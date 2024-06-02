На Суперфинал Кубка России продано более 45 тысяч билетов. «Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей

Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Первая лига Балтика Максим Митрофанов стадионы Матч ТВ Футбол

На Суперфинал Фонбет Кубка России в «Лужниках» пока продано более 45 тысяч билетов.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Трофей разыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что московский стадион «Лужники» после реконструкции вмещает 81 тысячу зрителей.

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11 комментариев
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предсказуемо... примерно после половины игры и без того полупустые Лужники опустеют ещё наполовину... так и будет.. скукотища, а не финал..
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А где обещанные миллионы болельщиков пятёрочки?
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Ответ Max Maximus
Фаны спартака бойкотируют финал Поэтому и 45 тыс.
Финал кубка 2022, супер-пупер дерби спартак - динамо, без фан айди - 69 тысяч. Балтийское дерби Зенита с командой, вылетевшей в пердив, с фан айди - 45 тысяч.
краснодар - цска в прошлом году - 53 тысячи.
По-моему, все очевидно, и кбс надо молчать в тряпочку))
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Ответ _Silent bob_
Лучше было провести в Калининграде
Москва даже на финал лучших клубов не может собрать аншлаг. Позорище! Зачем им 5 клубов в вышке? Чисто понты и присоска к бюджету.
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