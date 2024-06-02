На Суперфинал Кубка России продано более 45 тысяч билетов. «Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей
На Суперфинал Фонбет Кубка России в «Лужниках» пока продано более 45 тысяч билетов.
Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Трофей разыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Отметим, что московский стадион «Лужники» после реконструкции вмещает 81 тысячу зрителей.
краснодар - цска в прошлом году - 53 тысячи.
По-моему, все очевидно, и кбс надо молчать в тряпочку))