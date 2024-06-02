На Суперфинал Кубка России продано более 45 тысяч билетов. «Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей

На Суперфинал Фонбет Кубка России в «Лужниках» пока продано более 45 тысяч билетов.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Трофей разыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что московский стадион «Лужники» после реконструкции вмещает 81 тысячу зрителей.