Маляров из «Балтики» чуть не попал в ДТП из-за лопнувшего колеса машины каршеринга: «Было страшно. Машины должны быть проверены, иначе могут быть жертвы на дороге. Считаю, что случаю надо придать огласку»

Игрок «Балтики» Кирилл Маляров едва избежал ДТП по дороге из Москвы в Домодедово.

Вчера «Балтика» играла с «Зенитом» (1:2) в Суперфинале Фонбет Кубка России на московском стадионе «Лужники».

«По дороге в аэропорт лопнуло колесо, я ехал на каршеринге в левом ряду на МКАДе. Я хорошо умею водить, поэтому без происшествий смог съехать в правый ряд. Трафик был неплохим, но мне удалось быстро сориентироваться и избежать столкновения. Слава богу, что все без происшествий. В машине были жена и ребенок. Некоторые водители каршеринга имеют мало опыта вождения, поэтому в такой ситуации у другого могло произойти серьезное происшествие, могли пострадать люди.

Сейчас разбираемся с каршерингом, но я считаю, что этому случаю надо придать огласку. Машины должны быть проверены! Иначе могут быть жертвы на дороге. Честно, было страшно. Только сейчас осознал ситуацию, что за счет опыта смог аккуратно съехать.

Компания каршеринга предложила нам подождать шиномонтаж, но у нас самолет, вылет, ну и это не мои проблемы, что у машины пробило колесо. Мимо проезжал эвакуатор, я за свои деньги договорился, чтобы он подбросил до ближайшего места, где я мог оставить машину. Дальше уже на такси доехали до аэропорта Домодедово», – рассказал защитник «Балтики».