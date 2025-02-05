«Пожилой человек выжил из ума, что комментировать? На каждый роток не накинешь платок». Агент Батракова о словах Пономарева про «капусту»
Бывший защитник ЦСКА Пономарев ранее заявил, что хотел бы видеть полузащитника «Локомотива» в ЦСКА: «Мозгов у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту».
– Слушайте, пожилой человек выжил из ума, что тут комментировать?
– Как вы смотрите на такую оценку?
– Это даже оценкой нельзя назвать. Наверное, у него плохое настроение было и какое-то неприятие к агентам есть. Поэтому решил так высказаться. Высказался и высказался, ни горячо ни холодно.
– Такого рода высказывания имеют место быть?
– Раз они появляются, значит, имеют. На каждый роток не накинешь платок. Человек высказался, он так думает. Ничего страшного я в этом не вижу.
Если он хотел этим высказываем задеть меня или моих партнеров – не задело. Кроме улыбки эта фраза ничего не вызывает.
– Есть ли у вас желание срубить капусту?
– Ну смешно даже, давайте все-таки серьезнее к этому подходить. Не хочу это комментировать, ей богу, – сказал агент Владимир Кузьмичев.
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