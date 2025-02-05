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«Пожилой человек выжил из ума, что комментировать? На каждый роток не накинешь платок». Агент Батракова о словах Пономарева про «капусту»

Агент Алексея Батракова отреагировал на критику со стороны Владимира Пономарева.

Бывший защитник ЦСКА Пономарев ранее заявил, что хотел бы видеть полузащитника «Локомотива» в ЦСКА: «Мозгов у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту».

– Слушайте, пожилой человек выжил из ума, что тут комментировать? 

– Как вы смотрите на такую оценку? 

– Это даже оценкой нельзя назвать. Наверное, у него плохое настроение было и какое-то неприятие к агентам есть. Поэтому решил так высказаться. Высказался и высказался, ни горячо ни холодно.

– Такого рода высказывания имеют место быть?

– Раз они появляются, значит, имеют. На каждый роток не накинешь платок. Человек высказался, он так думает. Ничего страшного я в этом не вижу.

Если он хотел этим высказываем задеть меня или моих партнеров – не задело. Кроме улыбки эта фраза ничего не вызывает.

– Есть ли у вас желание срубить капусту?

– Ну смешно даже, давайте все-таки серьезнее к этому подходить. Не хочу это комментировать, ей богу, – сказал агент Владимир Кузьмичев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
деньги
Владимир Алексеевич Пономарев
Владимир Кузьмичев
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агенты
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