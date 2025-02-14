Сон – Карлу III о «Тоттенхэме»: «У нас трудный период, но мы упорно работаем»

Сон Хын Мин рассказал Карлу III о состоянии «Тоттенхэма».

В среду король Великобритании посетил базу и стадион «шпор».

– С кем вы играете в эти выходные? – спросил Карл III.

– Мы будем играть с «Юнайтед»... «Манчестер Юнайтед». В воскресенье.

– У вас хорошие шансы?

– Надеюсь, да.

– Команда сейчас в хорошей форме?

– У нас трудный период, но мы упорно работаем, – сказал Сон, капитан «Тоттенхэма ».

После 24 туров лондонцы занимают в АПЛ 14-е место.

На прошлой неделе «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии и 1/2 финала Кубка английской лиги, проиграв «Астон Вилле» (1:2) и «Ливерпулю» (0:4, первый матч – 1:0) соответственно.