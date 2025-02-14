Сон – Карлу III о «Тоттенхэме»: «У нас трудный период, но мы упорно работаем»
Сон Хын Мин рассказал Карлу III о состоянии «Тоттенхэма».
В среду король Великобритании посетил базу и стадион «шпор».
– С кем вы играете в эти выходные? – спросил Карл III.
– Мы будем играть с «Юнайтед»... «Манчестер Юнайтед». В воскресенье.
– У вас хорошие шансы?
– Надеюсь, да.
– Команда сейчас в хорошей форме?
– У нас трудный период, но мы упорно работаем, – сказал Сон, капитан «Тоттенхэма».
После 24 туров лондонцы занимают в АПЛ 14-е место.
На прошлой неделе «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии и 1/2 финала Кубка английской лиги, проиграв «Астон Вилле» (1:2) и «Ливерпулю» (0:4, первый матч – 1:0) соответственно.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем