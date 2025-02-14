Орещук об учебе дочери в лондонском колледже: «С нынешним курсом это очень больно. С перелетами и питанием набегает под сотку тысяч фунтов в год»

Роман Орещук рассказал об учебе своей дочери в лондонском колледже.

— Ваша сегодняшняя жизнь — это что?

— Четверо детей! Младших, Рафаэля и Марселя, утром отвожу в школу — и кидаюсь к компьютеру, просматриваю игроков, делаю отчеты. Потом забираю сыновей и везу тренироваться в Жулебино, в динамовскую академию. Домой возвращаемся в девять вечера. Из старшего сына футболиста не получилось — буду лепить из маленьких.

— Сколько старшему?

— 17. Еще дочка есть, ей 16. Живет в Лондоне, учится в колледже.

— Дорогое удовольствие?

— С нынешним курсом это очень больно. 80 тысяч фунтов в год только обучение. С перелетами и питанием набегает под сотку. Я строил дом в Подмосковье — пришлось заморозить. Почти все деньги сейчас уходят на дочку. Чтобы уж дотянула. Не хотим бросать на полпути, – сказал бывший спортивный директор «Динамо », а ныне футбольный агент.