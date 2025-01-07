«Промес – не легенда «Спартака», он очень качественный футболист, принесший клубу много пользы». Орещук о Квинси

Роман Орещук не считает Квинси Промеса легендой «Спартака».

– Можно ли назвать Промеса легендой «Спартака»?

– Для меня легенда – это другое, другие футболисты.

Нет, Промес – не легенда клуба, он очень качественный футболист, принесший «Спартаку» много пользы, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».