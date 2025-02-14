«Дзюбе надо уехать из страны и попытать счастья на других территориях. Не буду объяснять почему». Тактаров о форварде «Акрона»
Олег Тактаров высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.
«Мне кажется, ему надо выбрать другую деятельность, которая ему будет по душе, а не депутатство. Мне кажется, это не то, чем он должен заниматься.
Ему надо уехать из страны и попытать счастья на других территориях: может, как тренер, а может, как еще кто-то. В родную страну ему лучше вернуться после пройденного опыта где-то за рубежом. Просто вот так, не буду объяснять почему, но Дзюбе так будет лучше», — сказал экс-чемпион UFC.
Во второй половине 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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