«Дзюбе надо уехать из страны и попытать счастья на других территориях. Не буду объяснять почему». Тактаров о форварде «Акрона»

Олег Тактаров высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Мне кажется, ему надо выбрать другую деятельность, которая ему будет по душе, а не депутатство. Мне кажется, это не то, чем он должен заниматься.

Ему надо уехать из страны и попытать счастья на других территориях: может, как тренер, а может, как еще кто-то. В родную страну ему лучше вернуться после пройденного опыта где-то за рубежом. Просто вот так, не буду объяснять почему, но Дзюбе так будет лучше», — сказал экс-чемпион UFC.

Во второй половине 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор».