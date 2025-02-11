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Дзюба о продлении контракта с «Акроном»: «Принципиальный момент: останется ли в команде Тедеев. Если его здесь не будет, то и многих ведущих футболистов, думаю, тоже»

Артем Дзюба высказался о возможном продлении контракта с «Акроном».

Заур Тедеев во вчерашнем интервью «Матч ТВ» заявил, что хочет, чтобы ты остался в «Акроне» и на следующий сезон. Есть какая‑то ясность в вопросе нового контракта?

– Пока мы эту тему с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. Сейчас всем мои мысли связаны с тем, чтобы «Акрон» как можно выше финишировал в турнирной таблице. Если еще и какие‑то рекорды получится побить этой весной, то будет вообще замечательно.

Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев.

Причем, насколько мне известно, этот вопрос важен не только для меня, но и для большинства лидеров «Акрона». Со всем костяком команды у Заура Эдуардовича, насколько я могу судить, сложились прекрасные, доверительные отношения. Думаю, если Тедеева здесь не будет, то и многих ведущих футболистов тоже.

Заур Эдуардович своей работой и результатом заслужил сохранить свой пост в «Акроне». Понятно, что решать тут точно не мне, в эти дела я не лезу, но со своей стороны хотел бы публично выразить нашему главному тренеру свое уважение и почтение.

За эти месяцы мы с ним максимально сработались, он показал себя как специалист с большой буквы. Могу вам сказать, что вся команда за него горой, в «Акроне» вообще многое держится именно на человеческих отношениях внутри коллектива. Думаю, уже в ближайших матчах вы это сами увидите, – сказал нападающий «Акрона».

В текущем сезоне Мир РПЛ 36-летний Дзюба забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 10 матчах.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoЗаур Тедеев
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