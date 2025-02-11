Лунев о Дзюбе: «Сейчас я бы его хлопнул в серии пенальти: он уже старенький, еле разбегается и еле бьет»

Андрей Лунев заявил, что победил бы Артема Дзюбу в серии пенальти.

– Помимо Луческу у Лодыгина в какой-то момент был конфликт с Дзюбой. А как у тебя было с Артемом?

– Нормально. У нас постоянно были какие-то соревнования. То в хоккей на приставке зарубимся, то серию пенальти один на один.

– И кто кого?

– В хоккей всегда побеждал я – Артем играть-то не умеет, использует всего две кнопки. А вот в серии он иногда забирал. Хотя сейчас я бы его и там хлопнул: он уже старенький, еле разбегается и еле бьет, – смеясь сказал вратарь «Динамо ».