Лунев о Дзюбе: «Сейчас я бы его хлопнул в серии пенальти: он уже старенький, еле разбегается и еле бьет»
Андрей Лунев заявил, что победил бы Артема Дзюбу в серии пенальти.
– Помимо Луческу у Лодыгина в какой-то момент был конфликт с Дзюбой. А как у тебя было с Артемом?
– Нормально. У нас постоянно были какие-то соревнования. То в хоккей на приставке зарубимся, то серию пенальти один на один.
– И кто кого?
– В хоккей всегда побеждал я – Артем играть-то не умеет, использует всего две кнопки. А вот в серии он иногда забирал. Хотя сейчас я бы его и там хлопнул: он уже старенький, еле разбегается и еле бьет, – смеясь сказал вратарь «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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