Ловчев о Дзюбе: «Лучший нападающий десятилетия, куда бы он ни приходил. Как бы кто ни относился – его нефутбольную деятельность я тоже не люблю»

Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим десятилетия.

«Дзюба – лидер. Тут вопросов нет.

Как бы кто ни относился, я тоже не люблю его нефутбольную деятельность, но лучшим нападающим десятилетия, однозначно, является Дзюба, куда бы он ние приходил», – сказал бывший защитник сборной СССР.

В этом сезоне Дзюба провел за «Акрон» 10 матчей в Мир РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

С полной статистикой 36-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .