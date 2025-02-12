Ловчев о Дзюбе: «Лучший нападающий десятилетия, куда бы он ни приходил. Как бы кто ни относился – его нефутбольную деятельность я тоже не люблю»
Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим десятилетия.
«Дзюба – лидер. Тут вопросов нет.
Как бы кто ни относился, я тоже не люблю его нефутбольную деятельность, но лучшим нападающим десятилетия, однозначно, является Дзюба, куда бы он ние приходил», – сказал бывший защитник сборной СССР.
В этом сезоне Дзюба провел за «Акрон» 10 матчей в Мир РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
С полной статистикой 36-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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