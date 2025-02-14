Салах набрал 100 (62+38) очков на отрезке в 100 матчей АПЛ. Такое удавалось только Анри, Ширеру и ван Перси
Мохамед Салах повторил достижение Анри, Ширера и ван Перси.
Вингер «Ливерпуля» забил и отдал голевую передачу в матче АПЛ с «Эвертоном» (2:2).
В последних ста матчах чемпионата Англии египтянин набрал 100 очков по системе «гол+пас» (62+38).
Ранее только трем игрокам удавалось набрать 100 и более очков на отрезке в 100 матчей АПЛ: Алану Ширеру, Тьерри Анри и Робину ван Перси.
Салах обогнал Анри среди бомбардиров АПЛ. Кто следом в исторической гонке?
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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