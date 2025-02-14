Салах набрал 100 (62+38) очков на отрезке в 100 матчей АПЛ. Такое удавалось только Анри, Ширеру и ван Перси

Мохамед Салах повторил достижение Анри, Ширера и ван Перси.

Вингер «Ливерпуля » забил и отдал голевую передачу в матче АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

В последних ста матчах чемпионата Англии египтянин набрал 100 очков по системе «гол+пас» (62+38).

Ранее только трем игрокам удавалось набрать 100 и более очков на отрезке в 100 матчей АПЛ: Алану Ширеру , Тьерри Анри и Робину ван Перси .

Салах обогнал Анри среди бомбардиров АПЛ. Кто следом в исторической гонке?