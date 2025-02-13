В саудовской лиге полагают, что Салах использовал интерес к нему для переговоров с «Ливерпулем». Вингер не рассматривает переезд, вероятно (i)
Несмотря на интерес к вингеру и его истекающему контракту с «Ливерпулем», в Саудовской Аравии растет уверенность в том, что египтянин останется в мерсисайдском клубе.
«Есть ощущение, что на этот раз нас используют в переговорах по контракту. Мы хотим его, это не секрет.
Но мы получаем все меньше сигналов от игрока, что он в принципе рассматривает возможность переезда сюда. «Ливерпуль» в этом сезоне летает, и он снова забивает голы, как пять лет назад», – сказал i неназванный советник саудовской лиги.
Вместе с тем несколько источников в Саудовской Аравии заявили, что Салах представляет собой «идеальное подписание» для них. Предполагается, что предложение игроку от «Аль-Хилаля» может составить около 65 млн фунтов за два сезона. Клуб рассчитывает привлечь громкое имя на замену Неймару, который вернулся в Бразилию, отмечает i.
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