В саудовской лиге полагают, что Салах использовал интерес к нему для переговоров с «Ливерпулем». Вингер не рассматривает переезд, вероятно (i)

В Саудовской Аравии считают, что Мохамед Салах останется в «Ливерпуле».

Несмотря на интерес к вингеру и его истекающему контракту с «Ливерпулем », в Саудовской Аравии растет уверенность в том, что египтянин останется в мерсисайдском клубе.

«Есть ощущение, что на этот раз нас используют в переговорах по контракту. Мы хотим его, это не секрет.

Но мы получаем все меньше сигналов от игрока, что он в принципе рассматривает возможность переезда сюда. «Ливерпуль» в этом сезоне летает, и он снова забивает голы, как пять лет назад», – сказал i неназванный советник саудовской лиги.

Вместе с тем несколько источников в Саудовской Аравии заявили, что Салах представляет собой «идеальное подписание» для них. Предполагается, что предложение игроку от «Аль-Хилаля» может составить около 65 млн фунтов за два сезона. Клуб рассчитывает привлечь громкое имя на замену Неймару , который вернулся в Бразилию, отмечает i.