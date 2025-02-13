У Салаха 46 (27+19) очков в 35 матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах

Мохамед Салах забил 27-й гол в сезоне.

В матче АПЛ с «Эвертоном » вингер «Ливерпуля » отдал ассист на Алексиса Мак Аллистера на 16-й минуте, а затем забил на 73-й.

В нынешнем сезоне на счету Салаха 46 результативных действий в 35 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах – 27 голов и 19 ассистов.

Подробную статистику египтянина можно найти здесь .