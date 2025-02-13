У Салаха 46 (27+19) очков в 35 матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах
Мохамед Салах забил 27-й гол в сезоне.
В матче АПЛ с «Эвертоном» вингер «Ливерпуля» отдал ассист на Алексиса Мак Аллистера на 16-й минуте, а затем забил на 73-й.
В нынешнем сезоне на счету Салаха 46 результативных действий в 35 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах – 27 голов и 19 ассистов.
Подробную статистику египтянина можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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