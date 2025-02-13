У Салаха 179 голов в АПЛ. Вингер «Ливерпуля» забил «Эвертону»
Мохамед Салах забил 179-й гол в АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» отличился на 73-й минуте перенесенного матча 15-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1, второй тайм).
Египтянин занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги. Больше голов лишь у Серхио Агуэро (184), Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Харри Кейна (213) и Алана Ширера (260).
Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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