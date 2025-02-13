У Салаха 179 голов в АПЛ. Вингер «Ливерпуля» забил «Эвертону»

Мохамед Салах забил 179-й гол в АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » отличился на 73-й минуте перенесенного матча 15-го тура АПЛ против «Эвертона » (2:1, второй тайм).

Египтянин занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги. Больше голов лишь у Серхио Агуэро (184), Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Харри Кейна (213) и Алана Ширера (260).

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь .