Глебов вряд ли перейдет в «Динамо». «Ростов» не устроили предложения в 7 млн евро, вероятность сделки невелика («РБ Спорт»)

Переход Данила Глебов в «Динамо» маловероятен.

Ранее в СМИ сообщалось о достижении договоренности с «Ростовом » о трансфере игрока за 8 млн евро. По данным «РБ Спорт», это не соответствует действительности – клубы не договорились о сумме трансфера.

«Динамо» было готово заплатить 7 млн евро с рассрочкой выплаты на год (первый платеж – 3,5 млн евро, второй – спустя год), затем был вариант 5+2 (первоначальный платеж – 5 млн), но оба варианта не устроили «Ростов».

Таким образом, даже в ситуации, если предложение будет улучшено, вероятность трансфера невелика, потому что «Ростов» не успеет найти замену. Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

В текущем сезоне Мир РПЛ Глебов провел 17 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Переговоры «Динамо» и «Ростова» по Глебову затягиваются из-за разногласий о бонусах. Игрок готов уменьшить запросы по зарплате для ускорения процесса (Иван Карпов)