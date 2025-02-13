Переговоры «Динамо» и «Ростова» по Глебову затягиваются из-за разногласий о бонусах. Игрок готов уменьшить запросы по зарплате для ускорения процесса (Иван Карпов)
«Динамо» и «Ростов» пока не договорились о трансфере Данила Глебова.
Клубы договорились о сумме трансфера полузащитника (8 млн евро), но обсуждают бонусы «Ростову» – от 500 тысяч до миллиона евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Сам 25-летний футболист хочет перейти в московский клуб и переживает из-за затянувшихся переговоров. Глебов готов уменьшить требования по зарплате в «Динамо», чтобы ускорить процесс.
Переговоры между клубами не продвигаются уже несколько дней.
В текущем сезоне Мир РПЛ Глебов провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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