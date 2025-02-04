Глебов будет получать в «Динамо» около 1,2 млн евро в год плюс бонусы (Metaratings)
Появилась информация о зарплате Данилы Глебова в «Динамо» в случае его перехода.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» согласовал пятилетний контракт с «Динамо» и ждет завершения сделки. Сумма трансфера составит 8 млн евро.
По данным Metaratings.ru, фиксированная часть зарплаты Глебова в московском клубе составит около 1,2 млн евро в год. Также для игрока предусмотрены бонусы за достижение определенных целей.
В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний Глебов провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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