Роналду не забил впервые за 6 матчей. Единственный удар форварда по воротам «Аль-Ахли» заблокировали
Прервалась серия матчей с голами Криштиану Роналду.
Нападающий «Аль-Насра» не смог поразить ворота «Аль-Ахли» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1, второй тайм). Португалец провел на поле 76 минут и нанес один удар по воротам соперника – он был заблокирован.
Роналду забивал в каждом из пяти предыдущих матчей, на его счету 7 мячей на этом отрезке.
Подробную статистику 40-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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