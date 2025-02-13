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Роналду не забил впервые за 6 матчей. Единственный удар форварда по воротам «Аль-Ахли» заблокировали

Прервалась серия матчей с голами Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра» не смог поразить ворота «Аль-Ахли» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1, второй тайм). Португалец провел на поле 76 минут и нанес один удар по воротам соперника – он был заблокирован. 

Роналду забивал в каждом из пяти предыдущих матчей, на его счету 7 мячей на этом отрезке. 

Подробную статистику 40-летнего форварда можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Ахли Джидда
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