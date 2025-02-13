Роналду не забил впервые за 6 матчей. Единственный удар форварда по воротам «Аль-Ахли» заблокировали

Прервалась серия матчей с голами Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра » не смог поразить ворота «Аль-Ахли » в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1, второй тайм). Португалец провел на поле 76 минут и нанес один удар по воротам соперника – он был заблокирован.

Роналду забивал в каждом из пяти предыдущих матчей, на его счету 7 мячей на этом отрезке.

Подробную статистику 40-летнего форварда можно найти здесь .