Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда сыграл 2:2 с «Аль-Вахдой», «Аль-Ахли» Фирмино и «Аль-Наср» Роналду проведут матчи в воскресенье
В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 17-го тура.
В субботу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграл вничью с «Аль-Вахдой» (2:2) в гостях.
В воскресенье «Аль-Ахли» Роберто Фирмино примет «Аль-Рияд», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Фатехом».
В понедельник «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет гостевой матч с «Дамаком», «Аль-Хилаль» Малкома – с «Аль-Кадисией».
Чемпионат Саудовской Аравии
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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