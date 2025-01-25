Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда сыграл 2:2 с «Аль-Вахдой», «Аль-Ахли» Фирмино и «Аль-Наср» Роналду проведут матчи в воскресенье

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 17-го тура.

В субботу «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда сыграл вничью с «Аль-Вахдой» (2:2) в гостях.

В воскресенье «Аль-Ахли » Роберто Фирмино примет «Аль-Рияд», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Фатехом».

В понедельник «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет гостевой матч с «Дамаком», «Аль-Хилаль» Малкома – с «Аль-Кадисией».

Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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