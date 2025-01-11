Гендиректор саудовской лиги: «В Европе считают, что сюда едут только ради денег – это не так. Мы видим рост конкуренции и уровня чемпионата»
«Существует общее убеждение в Европе, что в Саудовскую Аравию едут только ради денег... Вы можете без проблем спросить об этом игроков, но я могу заверить, что это не так. Это не так, потому что дело не только в подписании контрактов с известными игроками, но и в том, чтобы они приносили пользу на поле. И это легко увидеть.
Игроки, которые приезжают, демонстрируют результаты в своих командах. Мы видим, как растет конкуренция и как улучшается уровень чемпионата. Мы видим, как игроки интегрируются в общество. Все это является ключевым фактором для нашего роста, а не только финансовая сторона.
Если кто-то скажет, что всего можно добиться с помощью денег... Нет. Устойчивость невозможно обеспечить только деньгами. Нужен план, миссия и страсть. А также порядок, чтобы расти», – сказал Омар Мугарбель, генеральный директор лиги.
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