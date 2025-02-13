Воспитанник «Зенита» Симонян не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц: «Нет, вообще нигде. В Хабаровске дорого снимать квартиру, продукты дороже, чем в других регионах»
Артем Симонян высказался о тратах в Хабаровске.
Воспитанник «Зенита» выступает за «СКА Хабаровск» с февраля 2023 года.
– На 30 тысяч смогли бы в Хабаровске прожить?
– Нет, точно не смог бы. Не только в Хабаровске, вообще нигде.
– А сколько вам нужно в месяц для комфортной жизни?
– Давайте оставим это без комментариев. У всех все по-разному. Не буду на этот вопрос отвечать.
– Хабаровск – дорогой регион вообще?
– Достаточно дорогой, да. Дорого снимать квартиру, в магазинах продукты дороже, чем в других регионах.
– Вон Комличенко говорит, что помидоры по одной тысяче рублей покупает. Видели такие цены на помидоры в Хабаровске?
– Не знаю, я один живу, не готовлю. За помидоры ничего не могу сказать (смеется.) Не покупаю их, – сказал Симонян.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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