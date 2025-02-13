«В Швейцарии есть интересные блюда, но в России все вкуснее. Футболисты в основном едят макароны, рыбу, мясо и рис». Воспитанник «Зенита» Симонян о питании

Артем Симонян заявил, что в России еда лучше, а девушки красивее, чем в Европе.

Воспитанник «Зенита» в прошлом выступал за швейцарские клубы «Цюрих» и «Ле Мон». Сейчас полузащитник играет за «СКА Хабаровск».

– Где лучше еда – в России или Швейцарии?

– В России точно лучше. В Швейцарии есть интересные блюда, но в России все вкуснее.

Но футболисты в основном едят что? Макароны, рыбу, мясо, рис.

– А как с медициной там?

– В Швейцарии ее хвалят, она там на высоком уровне.

– А где девушки красивее, в Европе или России?

– Сто процентов в России. Причем намного.

– Есть мысли о том, чтобы после завершения карьеры пожить в Швейцарии?

– Пожить точно нет, но попутешествовать – да. Почему бы и нет, – сказал Симонян.

«Цюрих после Москвы или Петербурга вообще не то. Очень красиво там, но скучновато, в России все быстрее». Воспитанник «Зенита» Симонян о жизни в Швейцарии