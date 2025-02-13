«В Швейцарии есть интересные блюда, но в России все вкуснее. Футболисты в основном едят макароны, рыбу, мясо и рис». Воспитанник «Зенита» Симонян о питании
Воспитанник «Зенита» в прошлом выступал за швейцарские клубы «Цюрих» и «Ле Мон». Сейчас полузащитник играет за «СКА Хабаровск».
– Где лучше еда – в России или Швейцарии?
– В России точно лучше. В Швейцарии есть интересные блюда, но в России все вкуснее.
Но футболисты в основном едят что? Макароны, рыбу, мясо, рис.
– А как с медициной там?
– В Швейцарии ее хвалят, она там на высоком уровне.
– А где девушки красивее, в Европе или России?
– Сто процентов в России. Причем намного.
– Есть мысли о том, чтобы после завершения карьеры пожить в Швейцарии?
– Пожить точно нет, но попутешествовать – да. Почему бы и нет, – сказал Симонян.
«Цюрих после Москвы или Петербурга вообще не то. Очень красиво там, но скучновато, в России все быстрее». Воспитанник «Зенита» Симонян о жизни в Швейцарии
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