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  • Воспитанник «Зенита» Симонян о Китае: «Страна развивается, Шанхай – потрясающий город. Удивили китайцы, они могут издавать всякие звуки ртом и носом при других. Это отвращает немного»
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Воспитанник «Зенита» Симонян о Китае: «Страна развивается, Шанхай – потрясающий город. Удивили китайцы, они могут издавать всякие звуки ртом и носом при других. Это отвращает немного»

Артем Симонян поделился впечатлениями от отпуска в Китае и Таиланде.

– Как провели отпуск, отдых удался?

– Отпуск прошел просто замечательно. Мы со всей семьей посетили Китай, хорошо провели там время. Два дня гуляли по Шанхаю, а затем уже отправились в Пхукет. Слышал очень много разных отзывов об этом месте и рад, что удалось побывать там самому. Месяц там жили, все было круто.

– Довольно-таки необычный выбор. Большинство футболистов выбирают Мальдивы, Дубай.

– Есть такое, но в этот раз решили так. Китай был промежуточной точкой в маршруте, и подумали, почему бы его не посмотреть. Целью был Пхукет.

– Как вам Китай, какие впечатления?

– Да все топ. Страна развивается, Шанхай – вообще потрясающий город. Но что меня удивило, так это местные жители там.

– Расскажите.

– Например, у нас это считается невоспитанным, но там это вообще в рамках нормы. Китайцы могут в присутствии других издавать всякие разные звуки ртом и носом, и они считают это абсолютно нормальным. Это немного отвращает. Но в целом поездка получилась классной.

– А что в плане еды? Пробовали экзотику, может, какую-то?

– Думаю, что в России сейчас не проблема найти какую-либо китайскую еду и сложно чем-то удивить. Прям экзотику из еды не пробовал там.

С нами были дети, была нормальная еда. В Таиланде пробовали только суп том-ям, – рассказал воспитанник «Зенита», выступающий за «СКА Хабаровск».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Симонян
logoпремьер-лига Россия
logoСКА Хабаровск
logoПервая лига
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