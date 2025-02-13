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Де Поль о Ла Лиге: «Атлетико» борется с двумя лучшими командами мира. Они не отступят, но мы дадим бой. Посмотрим, как все пройдет»

Родриго Де Поль высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге.

Аргентинский полузащитник был признан лучшим игроком января в «Атлетико» и дал интервью после получения приза. 

«Мы знаем, с кем боремся. С двумя лучшими командами мира. Мы знаем, что они не отступят, что у них есть игроки очень высокого уровня. Мы дадим бой, мы будем рядом. Мы верим в команду, в то, что мы делаем, в то, как мы работаем. Вот что то отличает нас в нашей работе: коллектив – прежде всего. 

Что ж, через несколько месяцев мы увидим, как все пройдет», – сказал Де Поль. 

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков после 23 туров. «Атлетико» идет вторым с 49 баллами, «Барселона» заработала 48 очков и занимает 3-е место. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoАтлетико
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logoРодриго Де Поль
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