Де Поль о Ла Лиге: «Атлетико» борется с двумя лучшими командами мира. Они не отступят, но мы дадим бой. Посмотрим, как все пройдет»

Родриго Де Поль высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге.

Аргентинский полузащитник был признан лучшим игроком января в «Атлетико » и дал интервью после получения приза.

«Мы знаем, с кем боремся. С двумя лучшими командами мира. Мы знаем, что они не отступят, что у них есть игроки очень высокого уровня. Мы дадим бой, мы будем рядом. Мы верим в команду, в то, что мы делаем, в то, как мы работаем. Вот что то отличает нас в нашей работе: коллектив – прежде всего.

Что ж, через несколько месяцев мы увидим, как все пройдет», – сказал Де Поль.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании , набрав 50 очков после 23 туров. «Атлетико» идет вторым с 49 баллами, «Барселона» заработала 48 очков и занимает 3-е место.